Här får Olof se sin mamma – för första gången på tre veckor

På Ramundergården i Laxå har besöktsförbud gällt i snart tre veckor. Men nu har personalen kommit på ett sätt som de hoppas ska kunna bryta isoleringen av de äldre på boendet.

På boendet så har man nu köpt in surfplattor som ska användas för att via videosamtal ringa upp de boendes anhöriga. Detta så att de äldre ska kunna fortsätta ha kontakt med sin närmaste familj, under den fortsatta pandemin.

– Det har tagit lite tid att få fram tekniken men första samtalet verkar fungera, så nu ser vi fram emot att fler anhöriga hör av sig och så kan vi försöka att vara behjälpliga med dessa samtal, säger Henrik Westling enhetschef på Ramundergårnden i Laxå.

Tekniken med videosamtal har även testats på ett äldreboende i Lekebergs kommun.

I klippet kan du se hur Olof Nilsson kan se och prata sin mamma för första gången sedan besöksförbudet infördes.