Bokningssystem för taxi ligger nere

Driftstörningen påverkar bolagets bokningssystem och beställningar kan inte göras vare sig via telefon, via app eller hemsidan. Företaget ombesörjer bokningar av taxi för tusentals resenärer per dygn för olika taxibolag i hela landet.

– Vi kan inte ta emot, eller lägga in bokningar i våra system. Det här upptäcktes vid 4-tiden i morse och vi har ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt, säger Ulf Samell som är presstalesperson hos Cabonline.

Det finns ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.

– Vi beklagar givetvis detta. Det går fortfarande att genomföra bokningar direkt via förare, så i den mån det är möjligt uppmanar vi kunder att vinka in lediga bilar, säger Samell.