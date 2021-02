Länstrafiken i Örebro län ställer in skolbussar i en rad kommuner på grund av ishalkan. Samtliga skolbussar i Karlskoga, Degerfors , Lindesberg/ Kopparberg har ställts in. I Örebro kommun har Odensbacken hittills meddelat att skolbussarna ställs in. Sedan tidigare har Nora meddelat att de ställer in sina skolbussar.