Festivalen som fyller tio scener med livemusik

”Det är många som längtat efter livemusik det gångna året och jag vet att vår publik är förstående inför läget och de restriktioner som kommer gälla under festivalen. Men trots lite färre artister och scener så är jag övertygad om att Live at Heart 2021 kommer bli toppen” skriver Magnus Tunmats, bokare och festivalkoordinator för Live at Heart i ett pressmeddelande.

Utöver liveframträdanden på tio olika scener mellan den 1-4 september kommer konserterna också att streamas digitalt.

På det viset ska bokningsbolag, skivbolag och managementbolag också kunna ta del av festivalens artister.