Ett trendbrott har skett på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: TT

Trendbrottet: Arbetslösheten ökar i länet

Under 2019 har vinden vänt. Arbetslösheten har minskat i landet under en längre period, men nu ökar den istället. I Örebro län märks det också. December 2019 ser siffrorna mörkare ut än under föregående år.

Trendbrottet gäller generellt sett för hela landet. Under fjolåret ökade antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen med 29 000 personer, vilket motsvarar en ökning med 0,4 procentenheter. Enligt Arbetsförmedlingens analytiker är orsaken en avmattad ekonomi och en växande arbetskraft. – Under 2019 har arbetslösheten ökat. Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, enligt ett pressmeddelande. Ökningen av antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen gäller för alla grupper, män och kvinnor, in- och utrikesfödda samt på olika utbildningsnivåer. Däremot visar Arbetsförmedlingens prognos att arbetsmarknadsutsikterna framöver är goda. – Under de senaste åren har jobbtillväxten historiskt sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, säger Annika Sundén. Arbetsmarknadsstatistik för Örebro län december 2019 Arbetsmarknadsstatistik för Örebro län december 2019 Visa Inskrivna som arbetslösa* 2019: 8 %, 11727 personer 2018: 7,3 %, 10435 personer Ungdomar (18-24 år) inskrivna som arbetslösa* 2019: 9,6 %, 1714 personer 2018: 9,5 %, 1641 personer Antal öppet arbetslösa 2019: 6118 2018: 5661 Antal deltagare i program med aktivitetsstöd 2019: 5609 2018: 4774 Antal som anmälde sig som öppet arbetslösa 2019: 857 2018: 778 Personer som anställdes 2019: 588 2018: 855 Antal som varslades om uppsägning 2019: 118 2018: 103 *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen Dela Dela

