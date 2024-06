Döva nekades att utföra bankärenden – DO kritiskt

De två döva personerna kontaktade var för sig banken på telefon. Den ena gjorde det med hjälp av texttelefoni för att höja sin beloppsgräns för Swish och legitimerade sig via bank-id, men fick nej med motiveringen att en tredje person deltog i samtalet.

Banken har hänvisat till risken för bedrägeri, att man saknade rutiner för hur man skulle förhålla sig till förmedlingstjänsten och därför inte fick använda den. Sedan dess har rutinerna enligt banken ändrats.

Den andra personen ville överföra en större summa pengar, men fick nej eftersom hen använde sig av teckenspråkstolk via bildtelefoni. Där är bankens förklaring att deras medarbetare inte kände till de nya rutinerna.

Kräver banken på ersättning

DO begär nu att banken betalar 40 000 respektive 50 000 kronor i ersättning till de drabbade. Att inte kunna utföra sina banktjänster via telefon är ett missgynnande som kan orsaka stora problem för den enskilde, enligt DO, och även om banken vill skydda sig och sina kunder mot bedrägerier så räcker det inte som skäl.

– Det kan inte anses lämpligt och nödvändigt att neka kunder att göra bankärenden med hjälp av tjänster som i de här fallen är upphandlade och godkända av en myndighet, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

Senast den 12 juni ska banken ta ställning till ersättningskraven. Därefter har DO möjligheten att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.