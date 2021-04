Efter knivattacken – polisen hoppfull i sökandet efter gärningsman

Det var sent på fredagseftermiddagen som polisen fick larm om den allvarliga händelsen i Slottsparken i centrala Örebro. Under hela fredagskvällen, men även under lördagen, har polisen samlat in flera vittnesuppgifter.

Ingen person är ännu frihetsberövad men Kenneth Johanesson känner sig hoppfull i sökandet efter en gärningsman. Han tror att det polisen har att gå på ska kunna leda fram till ett senare gripande.

– Det ska vi kunna göra. Vi har fått in en hel del vittnesuppgifter och har många trådar att dra i. Många personer som polisen pratat med har sett delar av det här. Vi behöver träffa de igen och prata mer.

Den man som knivskars ska enligt uppgifter till polisen ha genomgått en operation under fredagskvällen och han vårdas just nu på USÖ.