Experten: Därför är Paludans manifestation laglig

Manifestationen leds av högerextremisten Rasmus Paludan från Danmark, som gjort sig känd för att provocera genom att bränna Islams heliga skrift koranen och visa bilder på profeten Muhammed.

Partiet skulle ha hållit en manifestation i Linköping på skärtorsdagen, men den blev inte av. I stället utbröt ett våldsamt upplopp och tre poliser fick föras till sjukhus. Partiet skulle också genomföra en manifestation i Norrköping, men polisen drog tillbaka tillståndet. Även i Norrköping blev det oroligt.

Har tillstånd att manifestera i Örebro

Örebropolisen meddelar på fredagsförmiddagen att partiet fortsatt har tillstånd att hålla en allmän sammankomst idag.

– Självklart har vi en dialog med andra regioner om tidigare erfarenheter. I nuläget ligger beslutet kvar, säger Christina Hallin, presskommunikatör vid polisen i region Bergslagen.

– Vår målsättning är att det ska kunna genomföras på ett säkert sätt, med tanke på att det är en grundlagsskyddad rättighet att manifestera sina åsikter, säger Christina Hallin.

Manifestationer kommer också att hållas i Stockholm under dagen.

Planerar motaktioner

Lokalprofilen Khalid Mohammed, tidigare ordförande i Folkets hus och personen bakom föreningen For the people, uppmanar via sin Facebook alla som planerar en motaktion att göra det på fredligt vis – och att möta Paludan med ”så många blommor som du bara kan”.

For the people i Vivalla planerar att vara på plats och dela ut blommor och Örebro moské skriver att de uppmanar sina medlemmar att ”behärska sig och ignorera all form av provokation”.

– Jag tror det skulle vara negativt för Paludan. För han är ju ute efter att provocera, och en sådan reaktion tror jag är precis raka motsatsen till vad han eftersträvar, säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Över långfredagens händelser svävar nu frågan: Var går gränsen för vad man får säga och göra under en demonstration innan man passerar gränsen för hets mot folkgrupp? Hör Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, förklara det juridiska i klippet ovan.