Oroligheter inför manifestation i Örebro

Redan innan den danske politikern anlänt till platsen var det oroligheter bland motdemonstranterna. Tegelpannor kastades mot polisen, och raketer sköts i anslutning till parken.

Under fredagseftermiddagen meddelade polisen att man ändrat plats för manifestationen, som nu hålls i centrala Örebro.

– Vi har fattat beslut om att ändra platsen till Sveaparken, säger Diana Qudhaib, presstalesperson vid polisen i Region Bergslagen.

Rasmus Paludan leder det danska partiet Stram kurs. Han har gjort sig känd för att provocera, genom att bränna Koranen och visa bilder på profeten Muhammed.

På flera ställen i landet har det blivit stökigt i samband med de planerade manifestationerna. I Rinkeby i Stockholm greps flera personer under fredagseftermiddagen och under torsdagen utbröt ett våldsamt upplopp i Linköping, där tre poliser skadades. Även i Norrköping var det oroligt under torsdagskvällen.

Tidigare under fredagen meddelade Örebropolisen att de hoppades på att den allmänna sammankomsten skulle kunna genomföras på ett säkert sätt, trots de tidigare händelserna.

– Självklart har vi en dialog med andra regioner om tidigare erfarenheter. I nuläget ligger beslutet kvar, säger Christina Hallin, presskommunikatör vid polisen i region Bergslagen.