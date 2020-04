Fastighetsbolag struntar i radonet – Öbo ett av de goda exemplen

– Vi vill så klart ligga under gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeter, säger Per Åberg, bostadschef på Öbo.

Sedan 2004 har Öbo radonmätt hela sitt fastighetsbestånd och åtgärdat 500 lägenheter. Det är fortfarande för höga värden i fem procent av lägenheterna.

I fem av de sjutton kommuner SVT har granskat har de kommunala bostadsbolagen haft för höga halter radon i var tredje fastighet. I ytterligare fyra kommuner har radonhalterna aldrig uppmätts, eller så är mätningarna för gamla eller så har inte kommunerna koll på hur mycket radon som finns i allmännyttans bostäder.