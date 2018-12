Felaktiga fordonsuppgifter visades hos Transportstyrelsen

Felet har inneburit att den som ringt till Transportstyrelsens automatiska kundtjänst kan ha fått felaktiga uppgifter om skulder på sitt eller någon annans fordon.

Tjänsten ska enligt Transportstyrelsen ha visat gammal data, medan e-tjänsten visat korrekta uppgifter.

– Vi jobbade med problemet igår, och vi löste det igår kväll, säger Christofer Kärrdahl, som är verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

SVT Nyheter Örebro har varit i kontakt med en man i Örebro som kollade upp sitt fordon på olika sätt, dels genom den automatiska kundtjänsten, och dels via e-tjänsten. Han fick då uppgifter om att han hade en trängselskatt på över 500 kronor att betala via den första tjänsten, men noll kronor att betala via den andra, vilket också var fallet.

Oklart hur omfattande

Hur många som gått in och kollat upp ett fordon, och som kan ha fått felaktiga uppgifter, kan Christofer Kärrdahl på Transportstyrelsen inte svara på.

– Nej. Vi vet bara att det normalt sett är ungefär 1 300 per dygn som använder den automatiska tjänsten för det här.

Kan det vara så att bilägare betalat in avgifter som man inte är skyldig att betala?

– Nej, det är snarare så att det ser ut som att du har en kvarstående skuld, fast du redan har betalt. Tjänsterna lägger inte ut OCR-nummer så det är ingen risk att du betalat in dubbelt.

Ser ni allvarligt på problemet?

– Problemet är snarare om enskilda fordonsägare känner sig oroliga och kontaktar vår kundtjänst och det blir väntetider där i så fall. Men jag skulle inte vilja säga att det är ett allvarligt fel.