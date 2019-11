Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Birgitta Tell visar hjälpmedlet som hon inte vill ska bli en kassako för Region Örebro län. Foto: Rolf Larsson/SVT

Från gratis till livslång avgift för hörselskadade

Från och med nästa år kostar det 780 kronor per år för hörselskadade att få hörapparat från region Örebro län. Den nya avgiften drabbar omkring 18 000 länsbor.

– Jag kommer att få betala minst dubbelt till regionen än vad det kostar för dem att köpa in min hörapparat, säger Birgitta Tell.

Region Örebro län beräknar med att spara 13 miljoner kronor per år genom att införa avgiften för hörapparat, en förmån som tidigare varit gratis. – Ekonomin går inte ihop så vi gör stora förändringar på vissa områden, säger Karin Sundin (S) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Karin Sundin (S) ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Rolf Larsson/SVT Redan betald För Birgitta Tell är det helt fel väg att gå. – Nu får vi hörselskadade betala mer än vad våra hjälpmedel kostar, efter drygt två år är min hörapparat betald genom abbonemanget. Sedan gör regionen vinst på den, säger Birgitta Tell. Oavsett funktionsnedsättning Karin Sundin menar att det handlar om rättvisa. – Syftet med reformen är ett jämlikt system där vi ska ha ungefär samma avgift för hjälpmedel oavsett vilken funktionsnedsättning man har, säger hon. Dela Dela

