Godset Boo i södra Närke ärvs enbart av män: ”Vill inte vara den sista”

Slottet och 15 000 hektar mark på Boo egendom i södra Närke har gått i arv från far till äldsta son i snart tolv generationer. Det är i dag en av Sveriges största privatägda egendomar.

Godset är ett fideikommiss, vilket betyder att de allmänna arvsreglerna inte gäller. I ett adligt gåvobrev från 1737 bestämdes att slottet med ägor inte får säljas i sin helhet, utan för all framtid ska gå i arv från just far till äldsta son. Man ville bland annat försäkra sig om att ägorna inte styckas upp i flera mindre delar.

– Det gäller att hitta vägar för att lösa det ändå inom familjen. Om en av döttrarna verkligen vill skulle jag göra allt i min makt för att det styrdes om till det, säger arvtagaren Carl-Fredrik Hamilton i i SVT-dokumentären ”Arvet och den acceptabla orättvisan”.

Hoppas på förlängning från regeringen

1963 antog riksdagen lagen om avveckling av fideikommiss. Det innebär att alla fideikommiss som finns kvar ska upphöra när inne­havaren avlider. I dag finns bara nio stycken kvar.

Regeringen kan dock göra undantag om egendomen har synnerligt kulturhistoriskt värde eller om det finns andra särskilda skäl.

– Jag är säker på att en förlängning är det som gagnar godset bäst, säger Carl-Fredrik Hamilton.

Det sista ärendet som prövades för förlängning var Fullerö säteri utanför Västerås 2021, som då fick avslag. Familjen Hamilton har inte ansökt om förlängning än, utan planerar att fatta det beslutet när nuvarande fideikommissarie avlider.

”Sannolikt borta om 10-20 år”

Historikern Martin Dackling leder ett forskningsprojekt om fideikommiss och beskriver en paradox i det svenska systemet: Att vi dels vill vara ett jämställt land men samtidigt är det enda landet i Europa där fideikommiss med bara manliga arvtagare lever kvar.

– Det finns en ojämlikhet i grunden, det är en egen successionsordning.

Baserat på formuleringarna i det senaste avslaget om förlängning tror han att fideikommiss snart kommer att vara ett minne blott.

– Sannolikt kommer vi se en total avveckling de kommande 10-20 åren. Det är min spaning, säger Martin Dackling.

