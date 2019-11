Rättegången mot misstänkta barn- och gruppvåldtäktsmännen inleds idag

De fyra männen, samtliga över tjugo, leddes in i rättsalen i handfängsel, kopplade till ett bälte. Tre av fyra såg ut att vara påverkade utav allvaret i situationen medan de leddes in i rättsalen. Den fjärde mannen kom däremot in leende.

Samtliga förnekar brott – men medger att de har haft samlag med flickan. De hävdar att de inte visste att flickan var minderårig och inte heller att hon var onykter. Männen bestrider också att de ska ha begått gärningen tillsammans, och att de ska ha använt våld och tvång.