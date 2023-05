Här är kommunen i länet med flest lekplatser – ”Ett problem för oss”

I rapporten ”Lekplatsers kvalitet och kvantitet över tid” konstateras att det under året 2021 gick 47 barn per lekplats i Laxå. Det innebär att kommunen hamnar på förstaplats när det kommer till antalet lekplatser per barn bland kommunerna i länet.

– Det kan ju tyckas vara glädjande, men det beror på hur man ser på siffrorna. Vi har inte lekplatser med kvalitet, men vi har kvantitet. Och det kommer inte hålla över tid. Vi har börjat se till att när vi renoverar en lekplats stänger vi ibland en annan. Det är inget politiskt beslut fattat kring det, utan en budgetfråga, säger utvecklingschefen Hans Traav.

