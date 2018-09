Hastighetskamera nedsågad och försvunnen

En hastighetskamera som stod på länsväg 205 mellan Karlskoga och Degerfors ska ha sågats ned och är nu försvunnen. Händelsen anmäldes den 21 september och det ska inte finnas några iakttagelser i samband med brottet.

– Jag kan misstänka att det kommit in via vår kundkontakt, ser man något längs vägarna kan man ringa in till oss, säger Bengt Olsson, som är presschef på Trafikverket.

En hastighetskamera kostar hundratusentals kronor, uppger han. Det är inte bara kameran som är borta, utan även stolpen som har en tillhörande uppkoppling och dator.

– De har lagt ner ett enormt arbete för att kapa av den, det är en stolpe ungefär som belysningsstolpar, ganska kraftfull.

Kommer ni ersätta hastighetskameran på sträckan?

– Ja, den finns ju där för ett skäl så det är sådant vi ska titta på. Vi brukar alltid ersätta saker som har försvunnit.