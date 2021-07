Hon är årets Jeremiasstipendiat

– Jag är glad för att det ska tillägnas någon som sysslar med litterär verksamhet och för mig som skriver egna texter är det extra roligt, säger Ulrika Mohlin som uppträder under namnet Mohlavyr.

Hon kan själv se likheter med örebroaren Levi Rickson alias Jeremias i Tröstlösa som var journalist, poet och kompositör.

– Jag är mångfacetterad i mitt uttryck och håller på med musik, konst och dikter och berättandet är det som driver mig, vilket gör att priset betyder ännu mer säger hon.

Örebroprofil

För fondens styrelse har just bredden i utövandet och det litterära i hennes skapande bidragit till valet.

– Hon är verkligen en örebroprofil och en värdig mottagare. Ulrika har varit verksam i Örebro under 15 år, har gått på Örebro konstskola och spelar och framför sin musik på ett mycket personligt sätt. Hon skriver texter om svåra ämnen som psykisk ohälsa och kroppsmedvetande, säger Eva Eriksson (S) som är ordförande i styrelsen för Jereimasfonden.

För närvarande är Mohlavyr ledig, men återvänder till Örebro och Svampen nu på lördag för ett gästspel.

– Jag kommer att spela tillsammans med duon Max & Peter när de tolkar Simon & Garfunkel. Senare i sommar deltar jag under Live at Heart och har även skrivit en dikt som jag lämnat in till Live at Heart Lyric´s, berättar hon.

Prisutdelning i augusti

Prisceremonin den 22 augusti i Wadköping, då Mohlavyr förutom att uppträda kommer ta emot utmärkelsen samt erhålla 25 000 kronor.

– För mig innebär utmärkelsen en jättestor glädje och motivering framåt, säger Ulrika Mohlin.