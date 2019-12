Linnea Larsson tar hand om hundar under nyårsafton. Foto: Kristofer Ström/SVT

Hon tar hand om skotträdda hundar under nyårsafton

Många hundar far illa och lider under nyårsafton. Men för de fyrbenta vännerna som checkat in på Flockens hundcenter i Tysslinge väntar ett harmoniskt nyårsfirande i lantlig miljö.

Långt från det vilda nyårsfirandet med fyrverkerier och oväsen inne i stan råder ett lugn vid hunddagiset i Tysslinge. För hunddagisföreståndaren Linnea Larsson känns det bra att fira in det nya året genom att ta hand om de hundar som hundägare väljer att lämna ifrån sig inför nyårsfirandet. – Det här har blivit en livsstil för hela min familj. Barnen ser också fram emot att träffa hundarna som vi firar nyår med. Det är jätteroligt, säger hon. Fullbokat under nyårshelgen På gården i Tysslinge drivs både hunddagis och ett pensionat som har öppet när många är bortresta eller som nu behöver ge hundar trygghet i fyrverkeritidder. Nyårshelgen är den intensivaste tiden på hela året för verksamheten. – Många lämnar sina hundar bara för att komma bort från raketer och fyrverkerier, säger Linnea Larsson. Fullspäckat nyårsfirande för hundarna För hundarna vid Flockens hundcenter väntar en rad aktiviteter för att komma i rätt stämning inför tolvslaget då hundarna ska vara avslappnade. – De som sov över till nyårsafton var ute på ett långt motionspass under förmiddagen. Under eftermiddagen är utmaningen att få hundarna trötta både fysiskt och mentalt. De får vara ute och leka i grupp med varandra. Sedan utmanar vi de med lekar och spel. Vi har även en hundbana där vi brukar träna, säger Linnea Larsson. Dela Dela

