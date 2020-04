Kampen mot corona skapar oro hos länets idrottsföreningar

I de flesta av landets idrottsgrenar har all tävlingsverksamhet ställts in på rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det är en av de stora orsakerna till att föreningar tappar stora mängder intäkter.



– Det kan bland annat handla om minskade biljettintäkter och lottförsäljningar, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef på RF-SISU Örebro län.



Idrottsföreningarna påverkas helt olika beroende på idrott och vilka förutsättningar de har. Verksamheter som drivs inomhus och närkontaktssporter är exempel på områden som drabbats hårdast.



Viktigt att hålla igång träningen



Många föreningar i länet börjar redan nu tappa medlemmar som slutar med sin träning. Trots att det i många fall finns hårda restriktioner inom idrottsutövandet så är det enligt Charlotta Stenhem viktigt att man håller igång träningsverksamheten.



– Det otroligt viktigt i de här tiderna, just för folkhälsan men också för föreningarna, säger Charlotta Stenhem.



