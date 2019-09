Karlskoga kommun sätter in säkerhetsvakter för ökad trygghet

Den brottsförebyggande gruppen består av representanter från både kommunen och polisen. Den har precis bildats och kommer ha avstämning varje vecka.

– Det beror på vad som händer, vi kommer göra en analys varje vecka och agera med insatser som gör att det är tryggare att vara ute, säger kommunens säkerhetssamordnare Josefine Thelin.

Två olika gäng

Det ska handla om två grupperingar med ungdomar, varav yngre personer i den ena gruppen, som skapat otrygghet för sin omgivning. Exakt vad det består i vill Josefine Thelin inte svara på, utan hänvisar till polisen.



Redan nu har man fattat beslut om att sätta in extra väktare i västra delarna av Karlskoga, men det är inte bara där man lägger fokus. Målet är att nå ungdomsgrupperingarna och bryta den negativa trenden.

– Det är ju i hela stan som de rör sig, vi har valt att sätta in rondering i västra Karlskoga just nu, för det är där det behövs just nu.

Flera brott senaste tiden

Senaste tiden har flera brott inträffat i Karlskoga, men det är inte dessa händelser som ligger till grund för den nybildade brottsförebyggande gruppen.

– Då hade det här arbetet redan börjat, men självklart påverkar det att det gick snabbare, säger Josefine Thelin.