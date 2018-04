Kennelklubben: Det behövs fler hundrastgårdar

Det finns nu runt 900 000 registrerade hundar i Sverige.

Under de senaste åren har hundägare drivit namninsamlingar på flera håll och lämnat in många medborgarförslag om att bygga hundrastgårdar. Det har gett resultat – allt fler kommuner har stängslat in områden för hundar de senaste åren.

SVT:s genomgång av landets 290 kommuner visar att drygt 100 av dem anger att de har en eller flera hundrastgårdar. Ytterligare ett 20-tal håller på att undersöka möjligheten.

– Svenska Kennelklubben tycker att det är en positiv utveckling. Vi har fler och fler hundar. Vi är en betydelsefull målgrupp och därför tycker jag också att det är bra att man satsar på oss, säger Hans Rosenberg.

Många kommuner säger nej

Skillnaderna mellan de kommuner som har byggt är stora. I många finns bara en, medan det finns 13 i Göteborg, 15 i Sigtuna och 17 i Gävle.

Vissa kommuner anger ändå att de vill bygga fler, som Malmö. Där anger man att det är viktigt att skapa mötesplatser för hundägare och minska störningar för djurlivet och för de som inte gillar att möta okopplade hundar.

Många kommuner har också de senaste åren sagt ett bestämt nej till att bygga hundrastgårdar.

Det kan ofta kosta mellan 50 000 och 200 000 att bygga, men sedan kostar det också att sköta om dem.

Tycker inte att det är kommunens uppgift

Därför menar flera kommuner att det inte är deras uppgift, utan att det istället är något som olika hundföreningar bör ta hand om.

Men det håller inte Svenska Kennelklubben med om.

– Nej, det här är väl en sak som kommunen ska tillse. Vi är en del av kommunen och de boende. Då gäller det att det ska satsas på oss också.