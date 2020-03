Fångar i svenska fängelser och häkten får inte ta emot besök på grund av risken för att få in coronaviruset. Foto: TT

Kriminalvården stoppar besök och permissioner

Fångar i svenska fängelser och häkten får inte ta emot besök på grund av risken för att få in coronaviruset. Alla permissioner ställs in.

– Konsekvenserna av att få in smitta i våra fängelser är väldigt allvarliga, säger Lennart Palmgren på Kriminalvården.

Kriminalvården stoppar besök till fångar på samtliga anstalter och häkten med omedelbar verkan. Även fångarnas permissioner ställs in, och egna inställelser i anstalterna skjuts upp. – Här är man frihetsberövad och har inte möjlighet att själv påverka sin situation. Vi har också en allvarlig överbeläggningssituation där man många gånger får dela cell med en cellkamrat, säger Lennart Palmgren, direktör för anstalt, häkte och frivård, som fattat beslutet. ”Många tillhör riskgrupper” Många fångar tillhör också de medicinska riskgrupperna och är därför särskilt sårbara för viruset. – De har underliggande sjukdomar, många är missbrukare. Den andra delen är personaldelen, att vi riskerar att få sjukskriven personal och svårt att bemanna upp helt enkelt, säger Palmgren. Fångarna får dock fortsättningsvis ta emot besök från försvarare, åklagare och polisanställda. Lennart Palmgren säger att fängelserna och häktena inte har kapacitet att genomföra möten och förhör genom avskiljande glasväggar. – Rättsprocesserna måste fortgå, det är en samhällsviktig uppgift. Vi tänker också att myndigheter sinsemellan har ett ansvar att samarbeta, att varje individ och tjänsteman har ett ansvar att meddela om man känner symtom eller inte, säger han. Isoleras vid smitta Hittills har ingen fånge eller anställd i svenska fängelser eller häkten konstaterats smittade med coronaviruset, enligt Palmgren. Om så sker kommer fången att isoleras i väntan på tillfriskning. – I det första läget är det en isolering på rummet, och sedan har vi möjlighet att understödja med egenmedicinering och sjuksköterska som finns på anstalterna. Skulle sjukdomsförloppet bli värre och akut är det allmänsjukvården och ambulans som gäller, säger Palmgren. Dela Dela

