Larmet kom in till SOS alarm klockan 15.42 under lördagseftermiddagen. Väg 51 fick stängas av i båda färdriktningarna under räddningsarbetet. Klockan 16.40 meddelade trafikverket att vägen var öppen igen

En person färdades i lastbilen men denne har själv kunnat lämna fordonet och ingen ambulans har behövt tillkallas.