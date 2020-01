Bild från rånet den 15 december. Foto: Monika Bruhn/SVT Visa alla (2)

Willys ledning agerar efter rånen – tar bort kontanter och sätter in väktare

Tre rån på fyra veckor mot Willys i Vivalla centrum. Då agerar ledningen för matvarukedjan. Efter rånet på nyårsafton togs all kontanthantering bort. Nu stänger butiken i några dagar och när de öppnar sätter de in väktare under alla timmar som butiken är öppen.

Under lördagsförmiddagen rånades Willys i Vivalla centrum, det var tredje rånet på fyra veckor. Ingen annan butik i landet är lika utsatt. – Mig veterligen har det aldrig varit så många incidenter på så kort tid, i alla fall inte under mina tio år på Willys, säger Johanna Euren, pressansvarig på Willys. Har tagit bort kontanter Efter rånet som inträffade på nyårsafton valde Willys att ta bort all kontanthantering i butiken. – Det är specifikt för just den här butiken, det var en åtgärd vi kunde göra eftersom det var två incidenter på kort tid. Butiken kommer hålla stängt resten av lördagen samt hela söndag och måndag. När man öppnar på tisdag kommer man sätta in väktare som finns på plats under alla timmar som butiken har öppet. – Ingen annan butik har väktare under alla öppettimmar, det är en extrem åtgärd, säger Johanna Euren. Psykolog på väg Ett krisjour med psykolog är just nu på väg till butiken för att ge medarbetarna stöd. Johanna Euren säger att personal, generellt sett, reagerar olika på rånsituationer. – För vissa kan hela livet förändras och man kan få stora problem, medan vissa går vidare snabbt, det är väldigt individuellt. Man ska inte ta för lätt på hur det kan påverka medarbetare och människor. Dela Dela

