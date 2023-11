Ny stank sprider sig över Örebro: ”Luktar kattpiss”

I lördags fick räddningstjänsten in larm om att människor känt en konstigt doft i Örebro-området. Under natten har man fått in nya samtal, något Nerikes Allehanda var först att berätta.

Första larmet kom vid 01.50-tiden.

– Sen kommer fler larm in till oss och då börjar vi förstå att det är något som händer ute, Moa Artursson, teamledare på SOS alarm som svarar för räddningsregion Bergslagen.

Härifrån tror man lukten kommer

Totalt har räddningstjänsten fått mellan 10 och 15 larm under natten. Även vid Nerikes brandkårs lokaler har man känt av lukten.

– Vi har även känt det och jag själv tycker det luktar kattpiss, en del säger samma sak, säger säger Moa Artursson.

Precis som förra gången tror man att lukten kommer från en ny sodapanna som körs vid pappersbruket Billerud i Frövi.

– Vi har varit i kontakt med industrin som tror att det sannolikt kommer från dem. De skulle återkomma. Men det är inte helt bekräftat.