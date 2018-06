Örebro går emot trenden – trots det blodbrist inför sommaren

På Universitetssjukhuset i Örebro uppmärksammade man dagen med att bjuda på extra god fika för de som kom och gav blod just i dag. I länet finns runt 8 000 givare, men inför sommaren har man inte fått in så mycket blod som man hoppats på på sjukhuset.

– Våra blodlagernivåer är låga inför sommaren. Det känns inte alls bra och det har varit så ett tag nu, säger Malin Joelsson kommunikatör för blodcentralerna i Region Örebro län.

Alla blodgrupper behövs

Det är främst brist på blodgrupperna A och 0, men de ser gärna att givare hör av sig oavsett grupp. Blodbristen kan leda till att planerade operationer behöver ställas in.

– Det känns nervöst, man vill gärna gå in i sommaren med välfyllda lager. Det är inte akut ännu, men det skulle kunna bli.

Sommaren är en svår tid eftersom många försvinner iväg på semester och blodbussarna på arbetsplatser dras in. För att få in blod när det blir akut läge får de på blodcentralen ringa in givare för att lämna blod.

– Vi vet att när vi ringer och kallar på våra givare så brukar de ställa upp, de är väldigt trogna.

Stabilt antal givare

I landet syns en trend med allt färre blodgivare, men i Örebro län är läget stabilt.

– Än så länge har vi inte riktigt märkt av den trenden, säger Malin Joelsson.