Karlskoga har högst arbetslöshet i länet bland utrikesfödda: ”Det gäller att alla hjälper till”

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad integration är att komma in på arbetsmarknaden. Att få ett jobb. Vi har därför valt att titta på hur arbetslösheten ser ut när det gäller personer födda utomlands och de som är födda i Sverige.

Det finns många olika mått på arbetslöshet, vilket kan göra det lite förvirrande: inskrivna arbetslösa, öppet arbetslösa, långtidsarbetslösa, för att ta några exempel. Dessutom räknar och presenterar Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen arbetslöshetssiffror på lite olika sätt.

Därför har vi valt att titta på flera olika mått på arbetslöshet för att få en så bred bild som möjligt.

Vi har bland annat valt att titta på den öppna arbetslösheten i olika områden i landet. Dels för totalbefolkningen, dels för personer födda utomlands. I variabeln öppet arbetslösa ingår de som aktivt söker ett arbete och som inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Statistiken fördelas på SCB:s 3 363 regionala statistikområden (RegSO-områden), vilket gör att man kan se regionala och lokala skillnader detaljerat. Den öppna arbetslösheten som SCB redovisar anges per år och visar alla som någon gång under året varit öppet arbetslös. En viktig sak att ha med sig är att många utlandsfödda som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 deltar i arbetsmarknadsprogram och finns således inte med i statistiken om de öppet arbetslösa.

Orsaken till valet av denna variabel var främst för att det var möjligt att få data nerbrutet på den regionala nivån. Nackdelen är att det bara finns data fram till och med 2020.

Med siffrorna som underlag och genom att jämföra längre tidsperioder har vi kunnat analysera arbetslösheten. Med hjälp av de regionalt och lokalt nedbrutna arbetslöshetssiffrorna har vi kunnat identifiera områden med både positiv och negativ utveckling.