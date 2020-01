Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Personalen i fokus efter gasolyckan

Personalen i fokus efter gasolyckan

Fyra personer skadades under gasläckan på Aspa bruk i Olshammar under söndagen. Under dagen idag ligger produktionen nere och enligt platschef Michael Berggren arbetar men nu med att ta hand om personalen och förbereda framåt.

Ledningen satt under morgonen i ett möte för att diskutera hur man ska hantera läget framåt. – Vi lägger upp planen för hur vi ska ta hand om våra anställda och ge korrekt information, men även hur vi ska bistå polisen och tekniker under dagen, säger han. En allvarligt skadad Under gårdagens olycka fördes fyra personer till sjukhus, varav en är allvarligt skadad. – Den personen har varit nedsövd under natten. De andra tre är mer lindrigt skadade och två av dem kommer sannolikt att få lämna sjukhuset under dagen, säger Michael Berggren. Enligt honom ska olyckan inte ha inneburit någon fara för allmänheten. Produktionen på Aspa bruk ligger nere under dagen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!