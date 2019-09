Polis attackerad med kniv i Grythyttan – specialpatruller till platsen

Händelsen inträffade i Grythyttan i Hällefors kommun klockan 07.30 på onsdagsmorgongen. Mannen som är i 30-årsåldern och är känd av polisen sedan tidigare skulle hämtas in till förhör när han gick till attack med en kniv och försökte hugga polisen.

– Polismannen har inga fysiska skador, hur personen mår i övrigt vet jag inte, säger Stefan Wickberg, polisens presstalesperson.

Efter attacken barrikaderade sig mannen i lägenheten. I huset finns andra lägenheter som tömts på människor och platsen är just nu avspärrad.

– Vi sitter inte på ett gisslandrama i nuläget eftersom vi inte misstänker att det är fler personer i lägenheten.

Polisen vill inte kommentera om man misstänker att mannen har fler vapen i lägenheten men har kallat in förhandlare till platsen. Även hundpatruller och poliser med specialfunktioner är där.

– Målet är såklart att komma vidare och lösa situationen så snabbt som möjligt, säger Stefan Wickberg.

Varför går ni inte in i lägenheten och griper mannen?

– Det finns ett stort antal omständigheter som vi måste ta hänsyn till, men dem vill jag in gå in på just nu, säger Stefan Wickberg.

Händelsen rubriceras som försök till grovt våld mot tjänsteman.

Texten uppdateras.