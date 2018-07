Polisen har identifierat den döda kroppen

Larmet till polisen kom klockan 02.48 och initialt ska polisen ha åkt på ett larm om bråk. Men när de kom fram till platsen kunde de konstatera en död man.

– Vi har ingen misstänkt i nuläget och den tekniska undersökningen har gett oss fynd på mordplatsen, säger Anders Sjöberg, presstalesman på Örebropolisen.

”Påbörjat dörrknackning”

Hur ser utredningsläget ut?

– Just nu håller vi på att sammanställa all information som vi har fått in från bland annat vittnen och teknisk bevisning. Vi har påbörjat dörrknackning för att få fram mer information.

Har det förekommit något vapen?

– Det har förekommit någon form av vapen, men inget vi kan gå in närmare på.

Kopplas inte till skottlossningarna

Tidigare i denna månad dödades två personer under en skottlossning i stadsdelen Vivalla. Så sent om i förra veckan larmades polisen till en annan misstänkt skottlossning. Men polisen misstänker inte att nattens dödsfall har någonting med skottlossningarna att göra.

– Det ser inte ur att vara något gängrelaterat mord i nuläget, säger Anders Sjöberg.

På förmiddagen hävde polisen avspärrningarna vid brottsplatsen.