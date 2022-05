Så sammanfattar polisen dagen efter Paludans valmöte i Örebro

Polisen var mer föreberedda den här gången jämfört med under långfredagen – och det gav resultat. Den slutsatsen drar man när man sammanfattar insatsen under Rasmus Paludans valmöte på Aspholmen under fredagen.

– Vi känner oss nöjda. Vi har hanterat det på ett bra sätt tycker jag, säger Lars Wirén, kommenderingschef i polisregion Örebro.