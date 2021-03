Pontus brinner för att hjälpa andra: ”Det är en så otrolig känsla”

I den lilla källarlokalen i bostadsområdet Rosta i Örebro kan den som är i behov av kläder, mat eller andra nödvändiga prylar välja ut och ta med sig hem. En verksamhet som byggs på ideellt engagemang.

Pontus går runt i lokalen och visar upp utbudet av saker som skänkts och väntar på nya ägare.

– Vår barnhörna har vi här. Det är allt från böcker, cd-skivor med Astrid Lindgrens populära figurer, spel och pussel.

Startade under pandemin

Verksamheten har varit igång i tre månader och startade upp mitt under pandemin. Men Pontus engagemang och vilja att hjälpa andra har funnits betydligt längre än så. Han har under flera år haft kontakt med personer via sociala medier, som haft behov av olika saker, och hjälpt till att förmedla vidare.

Det är inte bara prylar som tas emot och ges vidare. I en närliggande lokal delar Pontus och Bosse ut mat. De får leveranser från ett grossistlager, som personer får komma och hämta på fredagar.

Madeleine behövde hjälp med mat

En av dem är fyrabarnsmamman Madeleine Lundström, som haft kontakt med Pontus sedan 2016. Hon besöker lokalen i Rosta om hon behöver något eller vill skänka vidare något hon inte längre behöver.

– Vi behövde hjälp med mat, och då hörde Pontus av sig och lämnade några kassar till oss.

– Maten har vi också hållit på med i tre månader. Först åkte vi runt och lämnade av på ställen, det gör vi fortfarande, men för att hinna med allting har vi en lokal så folk får komma på fredagar och hämta och det funkar bra faktiskt. Men vi åker fortfarande ut till vissa områden och delar ut där vi vet att det finns större behov.

I klippet får du följa med in i återbruket, och höra Pontus Lagerström beskriva känslorna som uppstår av att hjälpa andra.