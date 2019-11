Poserade med stympade IS-anhängare – överklagar till Högsta domstolen

Den 38-åriga länsbon stred för irakiska styrkor mot IS i Irak under 2015. Under striderna har mannen poserat med avlidna och stympade IS-anhängare. Bilderna spreds sedan på Facebook.

Tingsrätten dömde mannen till fängelse i 15 månader, men hovrätten sänkte straffet till 12 månader.

Överklagar till HD

Nu har mannens försvarsadvokat, Alain Soussi, ansökt om prövningstillstånd hos Högsta domstolen, HD.

– Min klient ska inte dömas för krigsförbrytelse. Han är helt passiv i samband med händelserna. Han hanterar inte de här personerna varken före, under eller efter att bilderna, som åklagaren åberopar, har tagits. Normalt sett kan man inte dömas om man är passiv, säger Alain Soussi.

Alain Soussi säger även att det saknas HD-praxis för straffvärde och påföljd vid rättsfall som dessa.

– Nu kan HD få chansen att pröva det, säger Alain Soussi som just nu skriver på överklagandet som ska skickas in till HD.