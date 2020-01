Mannen, som delvis var maskerad, ska ha kommit in i butiken och hotat personal med något som uppfattades som en kniv.

Det är ännu oklart om mannen fick med sig något från butiken. Han ska ha lämnat platsen på cykel och enligt polisen pågår det just nu en stor polisinsats i sökandet efter mannen.

Butiken utsattes under hösten 2019 för rån under flera tillfällen, mot bakgrund av det beslutade företaget att sluta med all kontanthantering i butiken på försök.