Klart: Digital undervisning införs för Örebrostudenter

Örebro universitet har under två veckor föreberett sig på att sköta undervisningen digitalt. Under tisdagen lämnade regeringen rekommendationen att all undervisning ska ske på distans, när det kommer till gymnasieskolor och högskolor.

– En del har jobbat på det sättet men inte alla så vi har tagit fram manualer och säkrat kapacitet och stöd för lärare.

Krävs praktiska kunskaper

Men när det kommer till vissa utbildningar, så som konstnärliga ämnen och utbildningar inom vården, är det inte möjligt att endast ha teoretisk undervisning. Där kommer man se till att jobba i mindre grupper på ett så smittsäkert sätt det går.

– Det finns saker de måste kunna, annars kan de inte göra sin praktik och inte heller sin examen. Det är grupper som är efterfrågade i samhället. Vi måste säkerställa att de får den här träningen.

”Större krav på studenten att ta ansvar”

För både studenter och lärare kommer distansundervisningen att innebära ett större krav på ansvar, uppger Johan Schnürer.

– Det här ställer stora krav på vår personal, men också på studenterna. Normalt får du hjälp med struktur med föreläsningar och gruppövningar som är vissa tider. Nu när saker sker digitalt och inspelat ställer det ännu större krav på studenter att ta ansvar.