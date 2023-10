Rudbecksgatan i Örebro stängs av helt – annars spricker tidsplanen

Under avstängningen leds fordonstrafik om via Östra Bangatan, Södermalmsplan, Kungsgatan och Borgmästargatan. Kasernbron är öppen för de som ska norrut. Stadstrafiken leds fortsatt om via Änggatan och regiontrafiken via Trädgårdsgatan.

På Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Trädgårdsgatan, är den södra sidan fortsatt avstängd för trafik. Ett körfält i varje riktning är öppet på den norra sidan. Mellan Engelbrektsgatan och Rådmansgatan är den norra sidan fortsatt avstängd för trafik. Ett körfält i varje riktning är öppet på den södra sidan.

Källa: Örebro kommun