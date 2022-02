Så har behovet av digital kompetens ökat på arbetsmarknaden

De lediga jobben inom data och it har ökat under pandemin. Utvecklingen har gått så fort att Arbetsförmedlingen och andra utbildningsaktörer inte hinner med att matcha in tillräckligt många in på arbetsmarknaden.

– Personer går ut i jobb innan de ens är klara, säger Erica Sund, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Örebro län.