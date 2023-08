Sedan i torsdags har det varit stopp i tågtrafiken mellan Örebro och Lindesberg. Enligt den första prognosen väntades trafiken kunna öppna igen under måndagen. Men under måndagseftermiddagen meddelar Trafikverket att tågen fortsatt måste ställa in, något som drabbar resenärer till Tåg i Bergslagen och Mälartåg.

Det är i höljd med Ervalla som ett översvämmat område fått stoppa tågtrafiken..