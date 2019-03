Så tycker eleverna om mobilförbudet

Tidigare har eleverna fått lämna in sina mobiler under lektionstid på Stadsskogsskolan och i undantagsfall fått använda dem under lektioner som hjälpmedel.

Men till hösten ska elevernas mobiltelefoner lämnas in vid skoldagens början och får sedan hämtas ut först efter att skolan slutat för dagen. Inte heller på raster får telefonerna användas.

– Eleverna kommer att bli uttråkade och inte ha något att göra då. Då kan det bli mer tjafs och bråk, säger eleven Eglan Abdiqadar.

I videoklippet ovan hör du vad eleverna själva tycker om barn- och utbildningsnämndens beslut.