Skador kan vara orsaken bakom inställda tåg i Bergslagen

Nu kommer SJ se till att underhållsleverantören att jobba övertid för att komma ifatt.

– Vi är väl medvetna om att situationen är ohållbar för de resenärer som drabbas. Man ska kunna lita på att tåget går som planerat och vi gör allt vi kan för att komma tillbaka i normal drift så fort som möjligt, säger Niclas Härenstam, presschef för SJ i ett pressmeddelande.

Tåg i Bergslagens Reginatåg har teknik under vagnarna som riskerar att skadas när snö och is letar sig in. Is som fryser runt makadam på spåret riskerar också att slå sönder både hjul och hjulaxlar.