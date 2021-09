Sluta skjut-metoden planeras införas i Örebro

Group Violence Intervention, mer känd som sluta skjut-metoden, är från början en amerikansk metod som framgångsrikt används i Malmö. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fick i våras 6 miljoner kronor för att sprida metoden till andra städer i Sverige, med anledning av det lovande resultatet i Malmö.

Örebro blir i och med införandet en av de första städerna efter Malmö som prövar metoden.

– Vi är just nu i en planeringsfas och hoppas att vi kan gå in i en operativfas någon gång under nästa år, säger Johanna Johansson, kommunpolis i Örebro kommun.

Även polisen i Stockholm meddelade i somras att de ämnar testa metoden.

Vill rädda liv

I grund och botten handlar metoden om att minska det dödliga våldet genom att karlägga individer som befinner sig i kriminella grupperingar och sedan kontakta dem.

– Om man lyckas rädda några liv och öka tryggheten bland människor är det här värt resurserna man lägger ner, säger Johanna Johansson.

Metoden har kritiserats

Kriminologer har sagt att man med säkerhet inte kan veta om det verkligen är sluta skjut-metoden som fått ner våldet i Malmö eller om införandet av metoden bara råkade sammanfalla med en redan nedåtgående trend av våldet i Malmö.

