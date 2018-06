Snart slutdatum att lämna in ogiltiga sedlar

Den 30 juni är sista datumet att lämna in de gamla sedlarna på banken. Fortfarande finns cirka 12 miljoner hundra- och femhundralappar till ett värde av 3,8 miljarder enligt Riksbanken.

– Eftersom inte alla bankkontor handskas med kontanter kan det vara bra att prata med sin banks kundtjänst hur man enklast kan göra, säger Susanne Meyer, pressekreterare på Riksbanken.

Även efter den 30 juni finns en chans att lämna in sedlarna genom att skicka in de till Riksbanken, då mot en avgift om hundra kronor per ärende.