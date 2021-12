Stor efterfrågan på förskoleplatser i Lekeberg

Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Lekeberg, Berth Falk (S) fick nyligen en fråga. Moderaterna ville ha svar på följande: Hur har man tänkt lösa det faktum att 13 barn av de 32 som sökt förskoleplats i Hidinge/Lanna inför vårterminens start hänvisas till andra förskolor i kommunen.

– En grund i kommunal service är ju förskolaplatser till barn, och vi har vetat länge att det är just barnfamiljer som flyttar till Hidinge/Lanna, säger Caroline Elfors (M), oppositionsråd.

Hon tycker att expansionen i området med nya bostäder under kort tid inte gått hand i hand med anpassningen av kommunens åtaganden.

Finns en plan

Nämndordföranden menar dock att det inte råder någon generell platsbrist i kommunen. Man har tagit hänsyn till Statistiska centralbyråns underlag när det kommer till lokalförsörjning, och säger att det finns en plan både på kort och lång sikt.

– Vi har inte känt till att kön skulle bli så här lång. Det får vi ju reda på först när föräldrarna anmäler sina barn, säger Berth Falk (S).

Platser finns, men inte nära

Under våren kommer de 13 barn som ännu inte fått plats i Hidinge/Lanna vara i förskolan Skattkistans lokaler i centrala Fjugesta. Här kommer även fem barn som sökt plats senare under våren få börja.

– På sikt är inte det en bra lösning, men det är den lösning vi har just nu i kommunen. Det är under en kortare period under vårterminen. Under sommaren kommer det släppa femtio barn på de förskolor vi har i Hidinge/Lanna, säger Berth Falk.

Hör vilken lösning Moderaterna skulle vilja ha istället i videoklippet.