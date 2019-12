Här låser Örebrostudenter in sig i en bur för Musikhjälpen

Parallellt med Musikhjälpens stora insamling i en glasbur på Stora torget i Västerås har kårsektionen Corax på Örebro Universitet valt att anordna en egen livesändning som drog igång klockan 12 på tisdagen.

Det är tredje året som sektionen gör det här.

– Det har alltid varit mer engagemang än kunskap att göra något sånt här, berättar Joel Gustavsson, en av arrangörerna.

– Men ”fake it to you make it” så blir det bra ändå.

Sexuellt våld är årets tema för Musikhjälpen som vill uppmärksamma alla som uttatts för våldtäkter, sexuell tortyr och tvingas in i prostitution och tvångsäktenskap.

Under 48 timmar kommer tittarna som följer studenternas livestream kunna donera pengar, bland annat genom att önska låtar. Upplägget liknar TV- och radioprogrammet som i år äger rum i Västerås.