Textilt och trådspår på Konsthallens sommarutställning

Textila konstverk som suttit på väggarna i Örebro kommuns väggar eller förvarats i den kommunala samlingen kommer under sommaren att visas på Konsthallen under rubriken ”TEXTILT”.

– Här finns olika tekniker som väv, broderi, tygtryck och applikationer, säger Maarit Nilsson Polet som är konstpedagog och den som valt ut verken.

Hel vägg tom

De allra flesta bakom verken i sommarens utställning bor eller har bott i Närke och sju av dem, alla kvinnor, ställde ut tillsammans 1979 på Örebro Läns Museum.

Men en hel vägg är ännu så länge tom, sånär som på mängder med små spikar.

– Här ska vi hänga upp de konstverk vi får in under sommaren under rubriken ”Trådspår”, förklarar Maarit Nilsson Polet.

Alla broderierna hängs upp

Här bjuds alla in att brodera minnen av sommaren 2020 eller dagboksbilder som dokumenterar det vardagsnära.

– Den första har vi redan fått in – ända från Trollhättan! Men vi kommer att hänga upp alla broderier vi får in och blir det fullt får vi ta ner de första och börja om igen.