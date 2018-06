Foto: TT

Tre inbrottstjuvar kan ha fastnat på bild i Kopparberg

Under natten till lördagen uppges tre personer ha brutit sig in i en villa i Herrhagen i Kopparberg.

– De tog sig in via en källardörr, men det är oklart om de har fått med sig något gods, säger Christina Hallin som är presstalesperson på polisen.