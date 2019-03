Tredje sommaren med ”pensionärs-kollo”

Under tre perioder under sommaren kommer tjugo pensionärer per tillfälle att få bo på Hjälmargården i Läppe. Under dagarna kommer det arrangeras föreläsningar, sång och musik, promenader och utflykter.

– Genom sommarvistelserna vill vi ge seniorer som annars är ensamma, en chans att åka till en naturskön plats, träffa nya vänner och delta i olika aktiviteter. Vi har ett program med fokus på hälsa och livskvalitet tillsammans med flera olika föreningar och organisationer, berättar Camilla Weckström, enhetschef för Frivillig och hälsofrämjande enheten i ett pressmeddelande.