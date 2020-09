Stor sökinsats när två barn försvann i Karlskoga

Vid 15.17 under söndagen fick SOS-alarm in uppgifter om att två barn under tio år hade försvunnit. Larmet var ett drukningslarm eftersom barnen hade försvunnit i närheten av vatten.

– Alla som förvunnit i närheten av vatten larmas som drukningslarm. Men det finns inga tecken på att de är i vattnet, säger Hans Lindblom som svarar för räddningsregion Bergslagen.

Återupphittade

Enligt Torbjörn Roos på polisen fanns aldrig någon brottsmisstanke bakom försvinnandet. Eftersökningarna pågick i närområdet där barnen försvunnit och hittades efter en dryg timme.

– De kom springandes i närområdet där, det var ett stenkast från där de bor, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl på polisen.