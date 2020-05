Undervisning i teoretiska ämnen flyttas från naturbruksprogrammet

Enligt Mats-Olof Liljegren (L), som är oppositionsråd, men som på måndagens sammanträde klev in som ordförande under mötet, var det en enig nämnd som fattade beslutet. Han uppger att det under flera år varit ett för litet söktryck.

– Vi tror att det kommer utvecklas bra i den här formen, där man gör det teoretiska i en centralt belägen skola.

Beslutet innebär att naturbruksprogrammets gemensamma delar kommer att förläggas till Karolinska gymnasiet med start hösten 2021. Bakgrunden är att det finns stora behov inom branschen men samtidigt ett lågt söktryck till utbildningen.