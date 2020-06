37-åringen tidigare ostraffad – oklart motiv bakom dubbelmordet

Den 37-årige mannen var 21 år gammal 2004 när morden på den åttaårige pojken Mohammed Ammouri och språkläraren Anna-Lena Svensson inträffade en tidig oktobermorgon i centrala Linköping. Det är inte mycket som är känt om den 37-årige mannens liv från mordet fram tills idag.

Men 37-åringen tycks på ytan ha levt ett stilla liv. Han är tidigare ostraffad, har inga betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Han har heller inte haft några konflikter med myndigheter.

”Samlad och lugn”

Han greps under tisdagsmorgonen, under lugna former av den regionala insatsstyrkan, i sin bostad i Linköping, som han flyttade till i september 2009. Mannen är ogift och bor ensam. Hans advokat, Johan Ritzer, är fåordig om 37-åringens förflutna. Men han beskriver mannen som samlad när han delgavs misstanke.

– Jag kan inte gå in så mycket på min upplevelse av honom. Men han var samlad och lugn i förhållande till allt det här tunga som nu lastas honom, säger han.

Oklart motiv

Den 37-årige mannen har inte tjänat några stora pengar. De senaste tre åren har han haft inkomster omkring 100 000 kronor årligen. Han verkar inte ha haft någon större aktivitet i sociala medier. Det är fortfarande oklart vad 37-åringen ska ha haft för motiv när han dödade den åttaårige pojken och språkläraren.

– Tyvärr kan jag inte gå in på den typen av frågor just nu. Jag har inget svar att ge, säger mannens advokat till SVT Nyheter.

Enligt advokaten kom mannens erkännande direkt efter att han delgavs misstankar.